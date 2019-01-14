بيضة تحطم أسطورة كايلي جينر في “إنستغرام” (صورة)

خسرت النجمة “كايلي جينر” لقبها كملكة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفوقت عليها صورة بيضة، نشرت عبر موقع “إنستغرام”.

وأصبحت الشابة، البالغة من العمر 21 عامًا، صاحبة الرقم القياسي العالمي في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات على إنستغرام، بعد أن نشرت صورتها مع ابنتها حديثة الولادة “ستورمي ويبستر”.

لكن خصمًا غير متوقع تمكن من تحطيم رقمها القياسي وانتزاع اللقب، حيث نالت صورة بيضة على عدد أكبر من الإعجابات، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وافتتح حساب على “إنستغرام” يسمى “EGG GANG” (عصابة البيض) في 4 يناير، ويهدف إلى جمع أكبر عدد من الإعجابات على إنستغرام لصورة “بيضة”.

ووصل إجمالي الإعجابات إلى أكثر من 18 مليونًا، بعد جمع ما يقرب من 10 ملايين إعجاب خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحدها، ليتفوق بذلك على رقم كايلي القياسي والبالغ 18.1 مليون إعجاب.

من جانبهم، أعرب رواد الإنترنت عن سعادتهم، حيث قال أحد المتابعين: “لا أصدق أن هذا قد نجح بالفعل”، وأضاف آخر: “المهمة أُنجزت”.