”العربية للطيران“ توقع طلب شراء طائرات ”إيرباص إيه 320“ بقيمة 14 مليار دولار

أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم الإثنين، عن طلبية مؤكدة لشراء 120 طائرة ”إيرباص إيه320″، في صفقة قيمتها حوالي 14 مليار دولار، بينما تتطلع الشركة التي مقرها الشارقة إلى توسيع عملياتها خارج الشرق الأوسط.

وسترفع الطلبية أسطول شركة الطيران الإماراتية الوحيدة المدرجة في البورصة من الطائرات الضيقة البدن، والذي يضم حاليًا 55، إلى أكثر من المثلين.

وأبلغ عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة الصحفيين، خلال معرض دبي للطيران، أن طلب الشراء يتكون من نحو 70 طائرة ”إيه 320 نيو“، والبقية من طرازي ”إيه321 إكس.إل.آر“ و“إيه321 نيو“.

وقال علي: إضافة ”إيه320 نيو“ و“إيه321 نيو“ و“إيه321 إكس.إل.آر“، يكمل أسطولنا الحالي ويسمح لنا بتوسيع خدمتنا إلى مقاصد أبعد وأحدث بينما نبقى أوفياء لنموذج نشاطنا الاقتصادي“.

وأضاف أن الشركة لم تنته بعد من خيار شراء محركات ضمن الطلبية.

وقالت ”إيرباص“، إنها تعمل ”دون كلل“ للوفاء بتعهداتها للعملاء.

وكانت قد خفضت، الشهر الماضي، هدف تسليمات الطائرات التجارية للعام بأكمله، بسبب أعطال في الإنتاج.

وأضافت ”إيرباص“، أنها تتوقع بدء تسليم الطائرات للعربية للطيران في عام 2024.