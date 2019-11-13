مصدران: ”إيرباص“ في صدارة المرشحين للفوز بطلبية كبيرة من العربية للطيران

قال مصدران لـ ”رويترز“ إن من المرجح أن تفوز ”إيرباص“ بطلبية شراء ما لا يقل عن 100 طائرة من ”العربية للطيران“، مع احتمال الإعلان عن الصفقة في معرض دبي للطيران الأسبوع المقبل.

وتدرس شركة الطيران الاقتصادي الإماراتية طلب ما يصل إلى 120 طائرة أي أكثر من مثلي أسطولها الحالي الذي يضم 55 طائرة نحيفة البدن منذ ما يزيد عن عام.

وقال المصدران، إن من المتوقع أن تختار ”العربية للطيران“، التي أجرت مفاوضات مع ”إيرباص“ و“بوينج“ وقالت إنها ستتخذ القرار بحلول يناير، شركة صناعة الطائرات الأوروبية.

ويُقام معرض دبي للطيران في الفترة بين 17 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتدير ”العربية للطيران“، وهي شركة الطيران الوحيدة المدرجة بالبورصة في دولة الإمارات، العمليات الأساسية من مطار الشارقة، وهو يبعد نحو 30 كيلومترًا عن مطار دبي الدولي مركز شركة طيران الإمارات.

وتعمل -أيضًا- العربية للطيران من مطار رأس الخيمة ولديها -أيضًا- أنشطة في مصر والمغرب.

وفي الشهر الماضي، أعلنت العربية للطيران عن تأسيس شركة طيران منخفض التكلفة في أبوظبي عاصمة الإمارات مع شركة الاتحاد للطيران المملوكة للحكومة. ولم يتضح متى ستبدأ الشركة التي تحمل اسم ”العربية للطيران أبوظبي“ عملياتها.

ويتألف أسطول العربية للطيران حاليًّا من طائرات إيرباص إيه320 فقط. وهذا يعني أن طلبية إيرباص ستتيح لها انسجامًا في العمليات.

ويأتي القرار مع استمرار منع تحليق الطائرة بوينج 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم.

وقالت بوينج إنها تتوقع حاليًّا استئناف الرحلات التجارية في يناير/ كانون الثاني لترجئ الموعد الذي كانت تستهدفه في الربع الجاري.