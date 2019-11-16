السعودية.. انطلاق اكتتاب أرامكو للأفراد غدًا

من المنتظر أن تنطلق، غدًا الأحد، عملية اكتتاب الأفراد والمؤسسات، وذلك بالتزامن مع إعلان النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم ”أرامكو السعودية“.

وبحسب نشرة إرشادات مقتضبة أصدرتها البنوك في السعودية، فإنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح ”أرامكو السعودية“ اعتبارًا من غدٍ الأحد، وسيستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

وسيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن عدد أسهم الشركة يبلغ 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، دون قيمة اسمية.