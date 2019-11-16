السعودية.. مشاجرة شبان وفتيات داخل استراحة تثير الجدل (فيديو)

يلف الغموض دوافع مشاجرة وقعت داخل إحدى الاستراحات في السعودية بين شبان بدا أن فتيات أيضًا حضرن في المكان كنَّ طرفًا فيها، فيما تحقق السلطات الأمنية لمعرفة هوية جميع أطرافها.

ويظهر فيديو صوره شخص مجهول من مكان قيل إنه مشرف على الاستراحة، مجموعة من الشبان يتدافعون ويعلو صراخهم بينما تقف فتيات بجانبهم ويُسمع صوت أحد المتواجدين يطالب بإخراج الفتيات.

هوشة بين شباب وبنات في استراحة بالرياض !!! السالفة مدري ايش بصراحة لكن الموضوع البنات وين اهليهم عنهم ! الوضع مزري جدا بارتي مختلط في وضح النهار !

الله لا يبلانا #فتاه_المظله pic.twitter.com/bsrlDdMeVN — حايلي فاصل ???? ‏¹ᴍ (@Jc_iiio) November 15, 2019

وفي الغالب، يلجأ السعوديون من الشبان وكبار السن لاستئجار الاستراحات المنتشرة في البلاد على نطاق واسع، لقضاء أوقات الاسترخاء والراحة والمتعة برفقة الأصدقاء بعيدًا عن أسرهم.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، حيث تم نشر الفيديو هناك على نطاق واسع وسط جدل محتدم، إن وجود الفتيات أثار الشكوك حول وجود مخالفات للقوانين المحلية تتجاوز المشاجرة العابرة.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات الأمنية المختصة حول حقيقة ما يتم تداوله عن مقطع الفيديو، كما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن صحيفة ”سبق“ المحلية، قالت إن الجهات الأمنية أوقفت الشاب الذي استأجر الاستراحة؛ وبدأت في اتخاذ الإجراءات والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف، واتخاذ الإجراءات النظامية.