هربًا من العقوبات.. شركة إيرانية لصناعة السيارات تبني مصنعًا في تركيا

قررت شركة ”إيران خودرو“، التي تعد واحدة من أهم شركات صناعة السيارات في إيران، بناء مصنع لها بمدينة ”وان“ الواقعة شرق تركيا، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة الأنباء التركية ”الأناضول“ بالنسخة الفارسية.

وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس الجمعة، إن شركة إيران خودرو، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الشرق الأوسط، تعتزم إنشاء مصنع في مدينة وان التركية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد لقاء الرئيس التنفيذي لشركة إيران خودرو، فرشاد مقيمي، مع المسؤولين الأتراك، ومن بينهم حاكم مدينة وان التركية محمد أمين بلماز، ورئيس الغرفة الصناعية بالمدينة محمد إسلان.

وقال فرشاد مقيمي إنه ”من المتوقع أن يتم بناء المصنع على أرض مساحتها 50 هكتارًا في منطقة وان الصناعية ويعمل به حوالي 1000 شخص في المرحلة الأولى“.

فيما قال حاكم مدينة وان التركية ”لقد أجرينا مفاوضات مهمة للغاية حول استثمار إيران في هذه المدينة“، مضيفًا أن ”العديد من الشركات الإيرانية تنقل مصانعها إلى الخارج بسبب العقوبات، ووان واحدة من أفضل المناطق لبناء المصانع بسبب قربها من الحدود الإيرانية“.

ومع ذلك، تخطط مجموعة إيران خودرو الصناعية لإطلاق مصنع في مدينة وان شرق تركيا. وتنتج الشركة أيضًا حافلات صغيرة وشاحنات صغيرة.

وأوضح أمين بلماز، في حديث للوكالة التركية ”الأناضول“، ”آمل أن يكون استثمار هذه الشركة الإيرانية (إيران خودرو) نموذجًا لشركات أخرى“، مبينًا ”إذا تم تنفيذ هذا المشروع، سيتم إنشاء مئات الوظائف“.

وتعد مدينة وان التركية بوابة إيران إلى الغرب، وهو السبب الذي يدفع الشركات الإيرانية إلى اختيار هذه المدينة كموقع للمصنع.

وتمكنت إيران خودرو بالفعل من الوصول إلى الأسواق في آسيا الوسطى وبعض البلدان الأخرى، وفقًا لمسؤولي الشركة، وكانت إيران خودرو ممثلة في 24 دولة، بما في ذلك تركمانستان وأذربيجان وبيلاروسيا، ولكن مع وجود مشاكل في الإدارة والإنتاج، انخفضت جودة إنتاجها وكان وجودها خارج إيران محدودًا.