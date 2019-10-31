”هيونداي“ تكشف النقاب عن شاحنة بضائع ذاتية القيادة (فيديو)

أطلقت شركة ”هيونداي“ شاحنة بضائع ثقيلة متطورة ذاتية القيادة، ومستوحاة من من تصميم قطار ”ستريملاينر“ الأمريكي.

تتميز الشاحنة الأنيقة التي تعمل بوقود الهيدروجين بأبواب وسلم قابلة للسحب، ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لا ينبعث منها سوى الماء، ما يعني إمكانية أن تغيّر بشكل جذري مستويات التلوث على الطرق.

ويبدو تصميم الشاحنة المسماة ”HDC-6 Neptune“ مستقبليًا، ولكن الشركة الكورية الجنوبية تؤكد أنها ستغمر طرق العالم بحلول عام 2030.

وكشفت الشركة عن التصميم أمس في معرض أمريكا الشمالية للسيارات التجارية، وهو يمثل مساهمة هيونداي في شاحنات النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وعلى الرغم من كون الشاحنة مصممة لتعمل بالقيادة الذاتية، إلا أنها تحتوي على كابينة فسيحة للسائق، فضلاً عن كونها مزودة بثلاجة للبضائع التي تحتاج للتبريد.

وبالإضافة إلى عدم إطلاقها لعوادم ملوثة، تمتص الشاحنة الهواء الملوث وتجري عملية تنقية له من خلال سلسلة فلاتر، لتقليل معدلات تلوث الهواء على الطريق.

وقال ”لوك دونكرولك“، كبير مسؤولي التصميم في مجموعة هيونداي: ”أتاحت لنا تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجيني الفرصة لإعادة تعريف تصميم شاحنات النقل للأفضل، ونأمل أن تصبح شاحنات الطاقة النظيفة المعيار في المجال مستقبلًا”.