وزير الطاقة السعودي: طرح أرامكو قريبًا والقرار سيتخذه محمد بن سلمان

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء إن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبًا، وإن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الأمير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض: ”سيحدث قريبًا… لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب“.

وأوضح: ”سيكون أولًا وقبل كل شيء قرارًا سعوديًا… على وجه التحديد قرار الأمير محمد ولي العهد“.