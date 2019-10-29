السلطة الفلسطينية تكشف حقيقة عودتها لاستيراد العجول من إسرائيل

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“ ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، الثلاثاء، صحة الأنباء التي أوردها الإعلام العبري بشأن عودة السلطة الفلسطينية لاستيراد العجول الإسرائيلية.

وقال في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ إن ”ما نشره الصحفي الإسرائيلي جال بيرغر كذب وغير صحيح ولم أحضر أي اجتماع مع الإسرائيليين بخصوص استيراد العجول“.

ما نشره الصحفي الاسرائيلي جال بيرغر كذب وغير صحيح ولم احضر أي اجتماع مع الاسرائيليين بخصوص استيراد العجول . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 29, 2019

من جهته، أكد وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري، أن ”الحكومة لن تتراجع عن قرارها بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ولا يزال القرار ساري المفعول“.

وقال عطاري في تصريح أوردته وكالة ”وفا“ الرسمية إنه اجتمع الأحد الماضي مع ممثلين عن الغرف التجارية بطلب منها، وأكد خلاله دعم قرار الحكومة وطلب تشكيل لجنة استرحام لبحث طلبات بعض التجار الذين وقعوا اتفاقيات الشراء من الجانب الآخر قبل صدور قرار الحكومة، ولم يتمكنوا من إدخال ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف الوزير أن ”الحكومة قررت تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والغرف التجارية من أجل تحديد معايير لدراسة هذه الاسترحامات بما لا يتعارض مع قرارها“.

بدوره قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن ”الحكومة الفلسطينية تابعت الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي ادّعت فيها أن الحكومة الفلسطينية وافقت على إعادة استيراد العجول من إسرائيل“.

وأضاف ملحم في منشور عبر صحفته في ”فيسبوك“، ”إذ تؤكد الحكومة نفيها لهذا الخبر جملةً وتفصيلًا، فإنها تؤكد مضيّها في سياسة الانفكاك الإستراتيجي التدريجي عن الاحتلال دون رجعة“.

تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة:تابعت الحكومة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم والتي… تم النشر بواسطة ‏ابراهيم ملحم‏ في الثلاثاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

وكان موقع ”i24news “ العبري قال اليوم الثلاثاء، إن ”السلطة الفلسطينية وافقت على السماح باستيراد العجول من إسرائيل إلى التجار الفلسطينيين العاملين في هذا المجال العالقة شحناتهم من العجول في إسرائيل“.

وزعم الموقع أنه ”تم التفاهم على أن تشكل وزارة الزراعة الفلسطينية لجنة الاستثناءات للتصديق على التصاريح الحالية لاستيراد العجول من إسرائيل، وفحص الطلبات الجديدة. ويبدو أن تصدير العجول الإسرائيلية إلى مناطق السلطة الفلسطينية سيستأنف الأسبوع المقبل“.

وادعى“i24news ”، أنه ”تم التوصل إلى هذا التفاهم خلال اجتماع عقد بين مندوبين إسرائيليين ونظراء لهم فلسطينيين، وأنه تم الاتفاق على مناقشات يجريها الطرفان في الأسابيع المقبلة، لدراسة طلبات الفلسطينيين فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل والى الخارج، والواردات إلى المناطق الفلسطينية من منتجات زراعية من الدول العربية“.