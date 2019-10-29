نتنياهو: إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لمواجهة إيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لموجهة ما أسماه ”الخطر الإيراني“.

وكتب نتنياهو عبر حسابه في ”تويتر“، قائلاً: ”إيران تريد أن تطور صواريخ دقيقة تستطيع أن تضرب كل هدف في إسرائيل بدقة تصل إلى 5-10 أمتار وهي تقوم بذلك الآن“.

إيران تريد أن تطور صواريخ دقيقة تستطيع أن تضرب كل هدف في إسرائيل بدقة تصل إلى 5-10 أمتار وهي تقوم بذلك الآن. إيران تريد أن تستخدم أراضيها بالإضافة إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بصواريخ عادية ودقيقة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 29, 2019

وأضاف أن ”إيران تريد أن تستخدم أراضيها بالإضافة إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بصواريخ عادية ودقيقة“.

وتابع: ”هذا خطر كبير جدًا. ومن أجل التعامل مع هذا الخطر يتوجب علينا أن نتوحد وأن نكون أقوياء عسكريًا، وقد طورنا الأسلحة الدفاعية والهجومية التي نحتاج إليها“.

وزعم نتنياهو أن إيران ستضرب إسرائيل من اليمن، قائلاً: ”يسعى الإيرانيون إلى تطوير تلك الصواريخ وهم شرعوا في إدخالها إلى اليمن بغية ضرب إسرائيل من هناك أيضًا“.

ووفقًا لقناة ”مكان“ العبرية، فإن الجهات الأمنية كشفت النقاب عن رفع درجة التأهب في بعض ممثليات إسرائيل في الخارج، خشية تعرضها لاعتداء إيراني. كما اتخذت قوات الدفاع الجوي الاستعدادات اللازمة تحسبًا لاحتمال تعرض أهداف في البلاد لهجوم بصواريخ ”كروز“ وطائرات مسيّرة مفخخة، مثل الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

والتقى نتنياهو مساء أمس، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، وحضر اللقاء كل من المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ونائب مساعد الرئيس الأمريكي أفي بركوفيتش، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.