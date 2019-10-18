ألمانيا تحث أوروبا على تفادي تصعيد النزاعات التجارية مع أمريكا‎

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إنّ مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يعملون مع مسؤولين أمريكيين لصوغ اتفاقية للتجارة بين الجانبين، وعبّر عن أمله بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق.

وسئل شولتس عن رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات الجبن والنبيذ ومنتجات أخرى من الاتحاد الأوروبي والتي بدأ سريانها اليوم، فقال للصحفيين إنّه يحبذ مقاربة هادئة تتفادى المزيد من التصعيد في التوترات مع واشنطن، مضيفًا: ”أعتقد أنها ستؤتي أُكلها في نهاية المطاف“.

وكان شولتس يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الألماني ”بوندسبنك“، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ورحب المسؤولان بأنباء اتفاقية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين، قائلين إنّهما تطور إيجابي قد يساعد في انحسار حالة عدم اليقين، ويعزز استعداد الشركات للاستثمار ويدعم الاقتصاد العالمي.