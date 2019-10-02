أمريكا تفرض رسومًا على طائرات الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول بمكتب الممثل التجاري الأمريكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا نسبتها 10% على الطائرات، و25%على سلع صناعية وزراعية أخرى من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك في إطار عقوبة سمحت بها منظمة التجارة العالمية في قضية دعم الطائرات الدائرة منذ فترة طويلة بين الجانبين.

لكن رسم الطائرات لن يسري على المكونات، حسبما أبلغ المسؤول الصحفيين في مؤتمر بالهاتف، مما سيعفي إنتاج شركة ”إيرباص“ في ولاية ألاباما الأمريكية من زيادة التكاليف، وكذلك استخدام بوينغ للمكونات الأوروبية في طائراتها.

وقال المسؤول إن من المتوقع بدء تطبيق الرسوم في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه لم يحدد الحجم الإجمالي لسلع الاتحاد الأوروبي التي ستشملها الرسوم.

وكانت منظمة التجارة سمحت للولايات المتحدة في وقت سابق اليوم بفرض رسوم استيراد على سلع أوروبية قيمتها 7.5 مليار دولار بسبب دعم غير مشروع يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص.