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أفاد الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة للاستثمار الإماراتي، أن الشركة ستتفقد أسواق الدَّين على مدى الأسابيع القليلة المقبلة في ظل ظروف جذابة بالسوق. وقال خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة إن“مبادلة“ تدرس المشاركة في صندوق ”رؤية 2“ التابع لمجموعة ”سوفت بنك“ اليابانية، لكنها لم تتخذ قرارًا بعد بهذا الشأن. وأضاف أنه يرغب في بحث…