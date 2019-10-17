أفاد الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة للاستثمار الإماراتي، أن الشركة ستتفقد أسواق الدَّين على مدى الأسابيع القليلة المقبلة في ظل ظروف جذابة بالسوق.
وقال خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة إن“مبادلة“ تدرس المشاركة في صندوق ”رؤية 2“ التابع لمجموعة ”سوفت بنك“ اليابانية، لكنها لم تتخذ قرارًا بعد بهذا الشأن.
وأضاف أنه يرغب في بحث الفرص نظرًا لجاذبية الأسعار والأوضاع في أسواق الدَّين.
وقال إنهم سيتطلعون بالتأكيد لسوق الدَّين خلال الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة.
وذكر أن“مبادلة“ ستتخذ قرارًا بشأن الاستثمار في الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو السعودية عندما يتم الطرح.