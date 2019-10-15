”مبادلة“ تبيع حصتها في خط أنابيب ميدغاز لـ ”ناتورجي“

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اتفقت مجموعة ”ناتورجي إنرجي“ الإسبانية و“سوناطراك“ الجزائرية، على شراء حصة صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي البالغة 42.09% في خط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا. وتقدر الصفقة قيمة البنية التحتية عند 1.9 مليار يورو شاملة الديون. وعقب إغلاق الصفقة، ستكون سوناطراك المساهم الرئيسي بحصة 51%، بينما ستملك ناتورجي الحصة المتبقية…