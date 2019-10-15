”مبادلة“ تبيع حصتها في خط أنابيب ميدغاز لـ ”ناتورجي“

اتفقت مجموعة ”ناتورجي إنرجي“ الإسبانية و“سوناطراك“ الجزائرية، على شراء حصة صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي البالغة 42.09% في خط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا.
وتقدر الصفقة قيمة البنية التحتية عند 1.9 مليار يورو شاملة الديون.
وعقب إغلاق الصفقة، ستكون سوناطراك المساهم الرئيسي بحصة 51%، بينما ستملك ناتورجي الحصة المتبقية البالغة 49%.
وستدفع ناتورجي 445 مليون يورو لمبادلة مقابل حصة 34%، وستُجري الصفقة من خلال كيان ذي غرض خاص.
وقالت ناتورجي إنها قد تبيع حصة في هذا الكيان، الذي من المقرر تمويله بقرض يبلغ 260 مليون يورو، إلى شريك مالي.
وقالت ناتورجي إنها تتوقع إغلاق الصفقة بنهاية آذار/ مارس 2020 وإن الحصة يجب أن تدفع أرباحًا سنوية للمساهمين بأكثر من 130 مليون يورو.