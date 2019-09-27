”أوبر“ تكشف عن تصميم جديد يجمع كل خدماتها في تطبيق واحد

كشفت شركة ”أوبر“ عن خطتها الجديدة لتقديم أكثر من تصميم لتطبيقها Uber app، بحيث يقدم كل خدماتها بأفضل شكل يناسب المستخدمين حول العالم.

وأكدت الشركة أن التصميم الجديد يستهدف المستخدمين في المناطق التي لا تتوافر فيها جودة عالية للإنترنت، حيثُ يشجع جمع الخدمات في مكان واحد على استخدامها بشكل سريع ومباشر.

ويجمع التصميم الجديد بين خدمات توصيل الطعام Uber Eats، والحصول على توصيلة بمختلف وسائل أولى للنقل Uber، ويمكن للمستخدمين إنجازها جميعًا من داخل التطبيق.

وأوضح دارا خوسوارشاهي، المدير التنفيذي لـ“أوبر“، أن الأخيرة تحاول أن تكون نظام التشغيل الرئيس، الذي يحرك حياة المستخدمين عبر تفاعلهم مع خدماتها المختلفة.

وأكدت الشركة أنها تعمل حاليًا على تطوير نظام مكافآتها بحيث لا تتمثل فقط في شكل رصيد مالي يتم إيداعه في حساب العميل، بل سيتنوع الأمر أيضًا كخصومات متنوعة فيما يخص رحلات ”أوبر“، وطلبات الطعام المختلفة.

وفي ذات السياق، أعلنت الشركة أن مستخدمي ”أوبر“ في مدينة نيويورك سيمكنهم قريبًا الاستمتاع برحلات طائرات هليكوبتر عبر خدمات ”أوبر“، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيق الشركة للخدمة داخل الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنها تولي مسألة أمان عملائها اهتمامًا كبيرًا، من خلال البدء في تعميم عملية توثيق هوية السائق، حيث سيطلب التطبيق قريبًا من جميع السائقين عند فتحهم لحسابهم على هواتفهم أن يقوموا بعمل بعض الحركات الجسدية بوجوههم للتأكد من هويتهم الحقيقية والحد من عمليات التلاعب بنظام ”أوبر“.

وإضافة إلى التقاط صورة سيلفي للسائق نفسه قبل بدء استخدام التطبيق، هنالك تطبيق ميزة الرمز السري التأكيدي، والذي يصل للعميل على هاتفه فيبلغه للسائق بمجرد وصوله، وعندها يقوم السائق بإدخاله على هاتفه، وحينها تصل رسالة تأكيد هوية السائق للعميل ليتأكد من أن السائق هو بالفعل من سيقوم بتوصيله لوجهته خلال رحلته.

وأوضحت الشركة أنها قريبًا ستطور فكرة الرمز ”الكودي“ وسيصبح أكثر تطورًا عبر الاعتماد على بث موجات فوق صوتية من هاتف العميل التقطها هاتف السائق وعندها ترتد مرة أخرى لهاتف العميل، بشكل انسيابي تلقائي وسريع، دون الحاجة لأي تفاعل مباشر من جانب الطرفين.