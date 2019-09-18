ترامب يرشح مبعوث شؤون الرهائن أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي

ترامب يرشح مبعوث شؤون الرهائن أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي

المصدر: رويترز

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، روبرت أوبراين الذي يشغل حاليًا منصب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية مستشارًا للأمن القومي خلفًا لجون بولتون.

وأوبراين له باع طويل في دوائر السياسة الخارجية للجمهوريين.

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