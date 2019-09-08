صحيفة يابانية: رئيس ”نيسان“ يعتزم الاستقالة

قالت صحيفة ”نيكي“ اليابانية، اليوم الأحد، إن هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور، أبلغ بعض المسؤولين التنفيذيين عزمه الاستقالة، فيما سيمثل هزة جديدة بشأن الحوكمة في شركة صناعة السيارات اليابانية المتعثرة.

وعانت نيسان، التي تكابد لتصحيح أوضاعها بعد الإطاحة برئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن أواخر العام الماضي، من أزمة أخرى قبل أيام قليلة حين اعترف سايكاوا عقب إعلان نتائج تحقيق داخلي، بتلقيه مدفوعات زائدة مخالفة للوائح الداخلية.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس إدارة نيسان غدًا الاثنين، لبحث المسألة، وتضررت الشركة، وعلاقتها مع أكبر مساهميها رينو، عقب إلقاء القبض على غصن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ثم رحيله.

ونقلت صحيفة ”نيكي“ عن مصادر لم تسمها قولها، إن قرار سايكاوا جاء مدفوعًا بتزايد الشكوك في قدرته على قيادة شركة صناعة السيارات إلى التعافي، في ضوء الهبوط الأخير لأرباح نيسان وكذلك مدفوعات الأجر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من نيسان على التقرير.