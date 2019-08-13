وكالة: ترامب طلب من رئيس الوزراء الياباني شراء منتجات زراعية أمريكية

ذكرت وكالة ”كيودو“ للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر حكومية يابانية وأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي شراء منتجات زراعية بقيمة ضخمة.

وقالت كيودو، إن ”ترامب طلب من اليابان شراء منتجات بعينها مثل: فول الصويا، والقمح“، مضيفة أن ”الطلب منفصل عن إطار عمل المحادثات التجارية الحالية بين واشنطن وطوكيو“.

وأكدت الوكالة، أن ”الحكومة اليابانية ستدرس ردَّها وإن أحد الاقتراحات المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية كدعم غذائي للدول الأفريقية“. مضيفة أن ”عمليات الشراء ستكون بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تكاليف النقل“.

وكانت صحيفة ”نيكي“ الاقتصادية اليومية، أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن اليابان اتفقت مع الولايات المتحدة على استهداف إبرام اتفاق واسع للتجارة الثنائية بحلول سبتمبر/ أيلول، والسعي لحل خلافات في الرأي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على اللحوم وقطاع السيارات.