ترامب يبحث اختيار مبعوثه لكوريا الشمالية سفيرًا لدى روسيا

كشف مصدر مطلع يوم الاثنين، أن الدبلوماسي ستيفن بيغون الذي يقود الجهود لإحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع كوريا الشمالية، مرشحٌ ليكون سفير الرئيس دونالد ترامب المقبل لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي، إن السفير الحالي في موسكو، جون هنتسمان، سيتنحى في أكتوبر/ تشرين الأول بعد عامين في المنصب، وسط تكهنات بأنه يعتزم الترشح لمنصب حاكم ولاية يوتا.

ونقلت قناة ”فوكس“ الإخبارية، يوم الجمعة، عن شخصين على دراية بالمناقشات الداخلية في البيت الأبيض قولهما، إن بيغون مبعوث واشنطن الحالي لكوريا الشمالية، هو مرشح ترامب المرجح لموسكو.

وقال مصدر مطلع، إن اسم بيغون مطروح للدراسة.

ولم يرد بيغون على الفور عندما سئل عن تقرير ”فوكس“، بينما قالت الخارجية إنه ليس لديها تصريحات بشأن الإدارة.

وإذا حصل بيغون -وهو متخصص في الشؤون الروسية- على منصب السفير في موسكو، فسيترك ذلك فجوة كبيرة في الجهود الأمريكية لاستئناف المحادثات بهدف إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، وهي أولوية سياسية بالنسبة لترامب.

وقاد بيغون مفاوضات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية استعدادًا للقمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي في فبراير/ شباط انتهت بالفشل.