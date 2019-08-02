مؤسس أمازون يبيع أسهمًا بقيمة 1.8 مليار دولار

أجرى مؤسس أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس، أكبر عملية بيع لأسهمه في الشركة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر يوليو.

وباع بيزوس أكثر من 965 ألفًا من أسهمه بقيمة 1.8 مليار دولار، أي 1900 دولار للسهم الواحد.

ووفقًا لتصنيف ”بلومبرغ“ فإن ثروة بيزوس تساوي 117 مليار دولار.

ووصفت ”فوربس“ عملية البيع هذه، بأنها الأغلى قيمة منذ تأسيسه بيزوس للشركة العام 1994.

وبعد بيع هذا الكم من أسهمه، أصبح بيزوس يمتلك أسهمًا في الشركة بقيمته 110.7 مليار دولار.

ووفقًا لما صرح به من قبل، فإن بيزوس يلجأ لبيع أسهمه في أمازون وتحويلها إلى سيولة مالية عندما يحتاج إلى الإنفاق على شركته لرحلات الفضاء Blue Origi، وهو ما كشفه خلال حواره مع مؤسس شركة Axel Springer، ماثياس دوبفمنر.