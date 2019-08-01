تراجع ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس

مع افتتاح الأسواق المالية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، وانتهاء المزاد الأخيرعلى 1.6% من أسهم جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي، فقد انخفضت ثروته إلى 115 مليار دولار.

وقالت مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، إن إجمالي ما باعه بيزوس من أسهمه في ”أمازون“ خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 1.8 مليار دولار، بقي له منها 1.4 مليار دولار بعد دفع الضرائب؛ علمًا أن سعر البيع كان بمتوسط 1900 دولار للسهم الواحد.

ويعتبر مزاد بيزوس الأخير، الأكبر من نوعه في تاريخ أسواق الأسهم الأمريكية، وكان آخر مزاد باع فيه الملياردير أسهمًا من حصته في أمازون، أكتوبر 2018.

وتظهر بيانات ثروة بيزوس، كما سجلتها مجلة فوربس، أنه أعطى طليقته، ماك كنزي، 25% من حصته في أسهم أمازون، أي 19.7 مليون سهم، لتصبح ثروتها الآن 36.8 مليار دولار وتضعها في المرتبة الثالثة بين أغنى نساء العالم، بعدما تم التراضي على أن يتولى بيزوس إدارة الأسهم التي آلت لطليقته.

ومعروف أن بيزوس كان قرر بيع مليار سهم من حصته في أمازون؛ من أجل تمويل شركته الجديدة ”بلو أوريجن“ المتخصصة باستكشافات الفضاء.