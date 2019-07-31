”بن لادن“ السعودية تخطط لإعادة هيكلة ديونها الضخمة

قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة ”بن لادن“ السعودية، تسعى لتعيين مستشار مالي، لإعادة هيكلة ديون المجموعة التي قد تتراوح بين 20- 30 مليار دولار.

وهذه هي أحدث خطوة في جهود الدولة الرامية لإعادة هيكلة مجموعة البناء العملاقة، التي استحوذت فيها الحكومة السعودية على حصة تقارب الثلث من أفراد عائلة بن لادن، الذين شملتهم حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الرياض في أواخر العام 2017.

وتعتبر الشركة التي هيمنت على قطاع البناء لأعوام، جزءًا مهمًا في خطط المملكة لمشروعات السياحة والبنية التحتية التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على إيرادات النفط بحلول عام 2030.

وقالت 5 مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها، إن مجموعة ”بن لادن“ أرسلت طلب مقترحات لمجموعة مختارة من المستشارين الدوليين على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة، لإعادة هيكلة دين المجموعة بأسرها. لكنّ مسؤولًا تنفيذيًا بمجموعة ”بن لادن“، رفض التعليق على هذه المسألة.