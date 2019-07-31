لليوم الخامس.. النفط يصعد مع ترقب قرار المركزي الأمريكي

صعدت أسعار النفط للجلسة الخامسة اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض لمرة الأولى منذ الأزمة المالية قبل أكثر من 10 أعوام.

وبحلول الساعة الـ 08:42 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتًا أو 0.6% إلى 65.12 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 58.25 دولار للبرميل.

وبدأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أمس الثلاثاء اجتماعًا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجددًا في الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام ستة ملايين برميل إلى 443 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الـ26 من تموز/ يوليو، مقابل توقعات بانخفاضها 2.6 مليون برميل في استطلاع أجرته ”رويترز“ لآراء محللين.