شركة ”إير فرانس“ تؤكد استمرار رحلاتها إلى القاهرة

أعلن متحدث باسم شركة ”إير فرانس“ الفرنسية، اليوم الأحد، عن استمرار رحلات الشركة إلى القاهرة، وذلك في أعقاب حديث عن مخاوف أمنية بشأن الرحلات الجوية إلى القاهرة.

كانت الخطوط الجوية البريطانية ”بريتيش إيروايز“، ذكرت أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام ”في إجراء احترازي“، لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.

كما ألغت شركة ”لوفتهانزا“ الألمانية الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، أمس السبت، على أن تستأنفها اليوم الأحد.

لكنّ المتحدث باسم ”إير فرانس“، قال في بيان اليوم الأحد: ”بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والمصرية، قررت (إير فرانس) مواصلة خدماتها إلى القاهرة“.