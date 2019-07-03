بوينغ تقدم مئة مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس

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أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أنها ستقدّم مئة مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصًا. وقالت الشركة التي وصفت المبلغ المرصود بأنه ”استثمار أولي“ على مدى سنوات، إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية نفقات العيش وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تضررت جراء تحطّم…