زعماء الاتحاد الأوروبي يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمي

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حذر زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول مجموعة الـ 20 قمتها، التي تستمر يومين في مدينة أوساكا بغرب اليابان. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في مؤتمر صحفي، إن العلاقات التجارية بين الولايات…