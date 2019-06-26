”هواوي“ تؤكد عدم تأثّر شبكة الجيل الخامس بالعقوبات الأميركية

المصدر: ا ف ب

أعلنت مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، الأربعاء، أن أنشطتها المرتبطة بشبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5جي) لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، في ظل الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال نائب رئيس المجموعة، كين هو، خلال مؤتمر صحفي بـ“مؤتمر عالم الهواتف المحمولة“ في شنغهاي: ”بإمكاني القول للجميع هنا إن حلولنا الحالية المرتبطة بتكنولوجيا 5جي لم تتأثر إطلاقًا بالعقوبات“، مضيفًا: ”بالنسبة للعقود التي وقعناها وتلك التي سنوقعها مستقبلًا، يمكننا ضمان تزويد زبائننا بالشبكة بشكل كامل“.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بقية الدول لحظر معدات هواوي من شبكاتها، خصوصًا في ما يتعلق بإطلاق شبكات ”5جي“ الفائقة السرعة، في مشروع عالمي يتوقع أن تضطلع هواوي بدور رائد فيه.

وأكدت هواوي أنها وقعت 50 عقدًا تجاريًا لإطلاق شبكات الجيل الخامس مع غالبية الزبائن الأوروبيين، وأنها ستواصل المحافظة على الاستثمارات أو حتى ستزيدها في هذا المجال.

وقال هو: إن ”هواوي استثمرت أربعة مليارات دولار في شبكات الجيل الخامس ولن تتغير استراتيجيتنا الاستثمارية في المرحلة المقبلة“.

وتم تزيين جناح هواوي في المؤتمر بلافتات كتب عليها ”5جي بدأت“، حيث عرضت المجموعة كيفية استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في الألغام وسط الصين وفي شركات الإلكترونيات في كوريا الجنوبية.

وأفادت شركة ”ميكرون تكنولوجي“ لتصنيع أشباه الموصلات، الثلاثاء، بأنها استأنفت بعض عمليات البيع لهواوي رغم الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ووردت تقارير خلال الأيام الأخيرة تشير إلى أن إدارة ترامب تفكر في الطلب بأن يتم تصنيع معدات الجيل الخامس التي تحتاج إليها الشبكات الأميركية خارج البر الصيني، وهو مطلب قد يتسبب بإعادة ضبط سلسلة الإمداد برمتها.

وتخشى إدارة ترامب استخدام بكين أنظمة هواوي لأغراض التجسس، وهي اتهامات نفتها المجموعة بشدة.