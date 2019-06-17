هواوي تتوقع خسارة 30 مليار دولار بسبب المقاطعة الأمريكية

قدرت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، خسائرها المحتملة جراء المقاطعة الأمريكية، بحوالي 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

ونقلت شبكة ”سي أن أن“ عن مؤسسة ومدير عام الشركة ”رن زيغفي“، قوله في ندوة عُقدت يوم الإثنين في مقر الشركة بمدية شينزن، إن ”هواوي ستخفض طاقتها، وتتوقع إيرادات تبلغ حوالي 100 مليار دولار سنويًا للعامين المقبلين، مقارنة بـ 105 مليارات دولار في عام 2018، علمًا بأن الشركة كانت تستهدف 125 مليار دولار في عام 2019“.

وكان ناطق باسم الشركة قد قال إن مبيعاتها من الهواتف الذكية تراجعت 60% خلال حزيران/ يونيو الجاري، جراء حملة المقاطعة الأمريكية التي حظرت في أيار/ مايو الماضي، التعامل معها بسبب ما وصفته واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال تقرير إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف ”أونر20″، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

وأضاف التقرير أن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطًا في حجم المبيعات، يتراوح ما بين 40 مليون و60 مليون هاتف محمول هذا العام.