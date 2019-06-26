مصر توقع اتفاقية تسوية نزاع ضريبي مع ”غلوبال تيليكوم“

أعلنت وزارة المالية المصرية، يوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع شركة غلوبال تيليكوم؛ لتسوية النزاع الضريبي بينها وبين شركاتها المصرية التابعة، ومصلحة الضرائب المصرية.

وبموجب الاتفاقية، تسدد غلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة، والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2018.

وذكر بيان صادر عن وزارة المالية، أن الاتفاق تم التوصل له بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي الشركة، وتضمن سداد المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تدفع مع توقيع الاتفاق والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.

وأوضح البيان، أن مصلحة الضرائب المصرية، انتهت بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية وتحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة غلوبال تليكوم وشركاتها المصرية التابعة.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتي حرصًا من وزارة المالية على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وفي ضوء توجهات الدولة التي تحث على سرعة حل مشاكل المستثمرين.

واعتبرت أن من شأن الاتفاق، أن يحفز بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجانب المردود الإيجابي لذلك على زيادة ايرادات الخزانة العامة للدولة، وتنشيط التعاملات بالبورصة المصرية.