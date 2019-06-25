مصر.. السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في قضية ”الرشوة“

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 58 مليون جنيه ( نحو 3 ملايين و300 ألف دولار)، على هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ“فضيحة محافظ المنوفية“.

وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة، بعد اتهام المحافظ السابق بالرشوة، وتحقيق مكاسب مادية بملايين الجنيهات من خلال استغلال نفوذه ومنصبه، حيث تم القبض عليه في يناير/كانون الأول من العام الماضي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل لنفسه على 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة.

كما اتفق المحافظ السابق، مع متهمين آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتبين من التحقيقات، أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، إلى جانب تورطه في غسيل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.