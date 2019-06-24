”آبل“ تطلق ”ماك بوك برو“ جديد بشاشة أكبر في أيلول المقبل (صورة)‎

لن يشهد حدث ”آبل“ السنوي المقرر في أيلول سبتمبر 2019، ظهور سلسلة آيفون 11 فقط، ولكنه سيعرض أيضًا أجهزة ”ماك بوك برو ”MacBook Pro“ جديدة، بشاشة أكبر يبلغ حجمها 16 بوصة، بحسب صحيفة ”إنديان إكسبريس“.

ونقل تقرير بموقع ”فوربس“ عن شركة IHS Market للتحليلات، أنه من المقرر إصدار جهاز ”ماك بوك برو“ بشاشة 16 بوصة في خريف عام 2019.

وقال جيف لين، المدير المساعد لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في IHS Markit، إن جهاز ”ماك بوك برو“ جديد متوقع صدوره في حدث أيلول سبتمبر 2019، وستكون الشاشة من نوع LCD مقاس 16 بوصة وبدقة وضوح 3072 ×1920، وسيعمل الجهاز بنظام التشغيل الجديد Mac OS Catalina.

ووفقًا لشركة IHS Markit، لن تقدم آبل شاشة OLED بهذا الطراز من الكمبيوتر المحمول.

وفي السابق، كان محلل شركة آبل الشهير، مينغ تشي كو، قد وضع مذكرة تفصيلية عن تشكيلة أجهزة آبل لعام 2019، والتي تضمنت أيضًا جهاز ”ماك بوك برو“ بحجم 16 بوصة.

وأشارت مذكرة كو، التي تم تسريبها في شباط فبراير الماضي، إلى أن ”ماك بوك برو“ يمكن أن يشتمل على شاشة مقاس 16 بوصة أو 16.5 بوصة.

وتوقع أيضًا أن تحصل أجهزة ”ماك بوك برو“ الحالية بحجم شاشة 13 بوصة على خيار ذاكرة وصول عشوائي 32 غيغابايت.