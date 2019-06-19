”ليسكو“ الليبية تخطط لطرح مناقصة بمليار دولار

قال محمد الفقيه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب (ليسكو)، أحد أكبر مُنتجي الصلب في شمال أفريقيا، إن الشركة تخطط لطرح مناقصة الشهر المقبل بقيمة مليار دولار لبناء مصنعين جديدين، وتسعى أيضًا إلى زيادة إنتاجها هذا العام.

وأضاف الفقيه، أن ”ليسكو بدأت تصدير منتجات إلى سوق جديدة، وهي الجزائر، في علامة نادرة على نشاط غير نفطي في ليبيا، المنتجة للخام وعضو منظمة أوبك“.

وتضررت ”ليسكو“، جراء انقطاعات الكهرباء، ونقص الإمدادات، وإحجام الشركات الأوروبية عن التعامل مع ليبيا، وسط الفوضى التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

لكن نظرًا لموقعها في مدينة مصراتة بغرب ليبيا، التي لم يمسها العنف بشكل كبير، تمكنت ”ليسكو“ من الحفاظ على الإنتاج، وفتحت مصنعًا جديدًا للقضبان العام الماضي بطاقة سنوية 800 ألف طن.

ولإمداد المصنع الجديد، تخطط ”ليسكو“ لجذب شركات أجنبية لبناء مصنعين لإنتاج البليت (خام الحديد)، من خلال طرح مناقصة بقيمة مليار دولار في الشهر المقبل على الأرجح، وستساهم تلك الخطوة في خفض الواردات المكلفة.

وأفاد الفقيه بأن ”ليسكو تقوم بإعداد مستندات المناقصة، وأنها تستهدف شركات أوروبية كبيرة مثل دانييلي الإيطالية، أو مجموعة إس.إم.إس الألمانية“، مبينًا أن ”ليسكو تخطط لزيادة إنتاج الصلب السائل، منتجها الرئيسي، إلى ما يزيد عن 600 ألف طن هذا العام، بارتفاع طفيف عن العام الماضي“.

وأضاف أن ”إمدادات الكهرباء والغاز تحسنت عن العام الماضي، لكن لا تزال هناك انقطاعات“، موضحًا السبب وراء عمل ليسكو بأقل من طاقتها البالغة 1.3 مليون طن.

وأوضح الفقيه بقوله: ”لدينا العديد من التحديات التي تواجهها الشركة، وأن معظم المصانع تعمل بأقصى طاقة ممكنة، وأن ليسكو تركز الآن على الجزائر نظرًا لأن لديها أنشطة إنشاءات كثيرة. وتستورد الشركة أيضًا مواد خام من فالي البرازيلية وشركة بحرينية.

وتخطط الشركة أيضًا لإنتاج مليون طن على الأقل من منتجات تامة الصنع ومنتجات شبه مكتملة في 2019، ارتفاعًا من مستوى العام الماضي، حسبما قال الفقيه الذي لم يقدم مقارنات دقيقة.

وتسعى ”ليسكو“ إلى زيادة إنتاج حديد التسليح إلى 500 ألف طن في 2019، من 350 ألف طن العام الماضي، وكانت الخطة الأصلية تتضمن إنتاج 650 ألف طن لكن بحلول يونيو حزيران بلغ إنتاج الشركة 250 ألف طن فقط.

وبحلول يونيو/حزيران، أنتجت ”ليسكو“ أيضًا 100 ألف طن من حديد ”اللفات على الساخن“، مستهدفة إنتاج 300 ألف طن في 2019.

وبدأت ليسكو هذا العام تصدير حديد التسليح إلى الجزائر، لترسل 30 ألف طن على خمس شحنات، وتخطط لتصدير عشرة آلاف طن شهريًا.