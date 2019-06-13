شركتان مالكتان لناقلات نفط تعلقان الحجوزات الجديدة إلى الخليج‎

قال ثلاثة وسطاء شحن إن شركتي ”دي.اتش.تي هولدنجز“ و“هيدمار“ المالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، اليوم الخميس.

وتملك ”دي.اتش.تي“ أسطولًا كبيرًا من الناقلات العملاقة، وتملك ”هيدمار“ مجموعة واسعة من ناقلات النفط.

وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهما من فئة ”سويزماكس“ القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهما العملاقة أيضًا.

من جانبها، أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، تعرض ناقلة تابعة لها لهجوم قرب مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان.

ونقلت وكالة أنباء ”كيودو“ المحلية عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد ”هيروشيغي سيكو“، قوله، إن ناقلة يابانية على الأقل تعرضت لهجوم حول مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، من صباح اليوم الخميس، تعرضت ناقلتا نفط لانفجارات في مياه خليج عُمان، لم يُعلن عن تفاصيلها أو الجهة المنفذة بعد.

وأوضحت الوكالة أن السفينة تديرها شركة ”كوكاكا سانجيو“، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، بحسب ما نقلت عن الشركة.

وأوعز الوزير الياباني إلى مسؤولي الحكومة جمع المعلومات حول الهجوم؛ مشيرًا إلى أن جميع طاقم السفينة غادر الناقلة بسلام.

وتأتي الحادثة، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لإنهاء زيارة إلى طهران استمرت يومين، جاءت في إطار جهود الوساطة الرامية لتخفيف التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التجارة اليابانية أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، ”كانتا تحملان شحنات تتعلق باليابان“.