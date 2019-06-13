بعد هجمات خليج عُمان‎.. رابطة ناقلات النفط تطالب بتأمين السفن

قالت رابطة ناقلات النفط ”إنترتانكو“، اليوم الخميس، إن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز؛ بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عُمان.

ودفع الهجوم أسعار النفط للصعود 4%، بعد شهر من تضرر 4 ناقلات أخرى بسبب ألغام لاصقة في المنطقة نفسها.

وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان ”عقب هجومين على سفينتين أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز“.

وأضاف ”نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30% من النفط الخام (المنقول بحرًا) في العالم يمر بالمضايق، إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد“.

وتمثل رابطة إنترتانكو الجزء الأكبر من أسطول الناقلات المستقلة في العالم.