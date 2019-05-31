شركة صينية تنفي صلتها بسفينة تحمل النفط الإيراني

قالت ”سي.ان.بي.سي“ كابيتال الصينية، الذراع المالية لشركة الطاقة الوطنية العملاقة مؤسسة النفط الصينية (سي.ان.بي.سي) اليوم الجمعة، إن وحدة ذكرها مسؤول أمريكي هذا الأسبوع باعتبارها المالك لناقلة تشحن النفط الإيراني لا صلة لها بالسفينة المذكورة.

وكانت الولايات المتحدة حثت في وقت سابق هذا الأسبوع هونج كونج على ترقب سفينة محملة بالنفط الإيراني قد تطلب التوقف في المركز المالي الآسيوي، وقال مسؤول أمريكي كبير إن أي كيان يقدم خدمات للسفينة سيكون منتهكًا للعقوبات الأمريكية.

وكان المسؤول الأمريكي، الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته، أبلغ الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي، أن الناقلة، باسيفيك برافو، مملوكة لبنك كونلون الصيني، وهو وحدة لشركة سي.ان.بي.سي كابيتال، ولم يتسن الوصول إلى كونلون للحصول على تعليق في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت سي.ان.بي.سي كابيتال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز: ”بعد تحرياتنا، فإن السفينة باسيفك برافو، والبضائع التي تحملها، لا علاقة لها ببنك كونلون.“

وكونلون هو القناة الرسمية الرئيسية لتدفقات الأموال بين الصين وإيران منذ ما قبل الجولة السابقة من العقوبات على إيران التي بدأ فرضها في 2012. وأصبحت سي.ان.بي.ٍسي كابيتال مساهما بحصة مسيطرة في البنك أواخر 2016، وفقًا للتقرير السنوي للشركة.

والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني وتمر كل مدفوعاتها النفطية تقريبًا عبر كونلون، الذي تأسس في 2006 كبنك تجاري محلي في كاراماي، مركز إنتاج النفط في مقاطعة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.

في غضون ذلك، كانت المرة الأخيرة التي تُرصد فيها السفينة باسفيك برافو المحملة بالكامل أمس الخميس عندما كانت تبحر قبالة سواحل سريلانكا متجهة صوب مضيق ملقة المزدحم، وهو ممر شحن بحري رئيسي إلى شرق آسيا، وذلك وفقًا لبيانات تتبع السفن على رفينيتيف أيكون.