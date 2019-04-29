شركات فرنسية توقع عقودًا بنحو ملياري يورو مع البحرين‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت مملكة البحرين اليوم الإثنين توقيع عقود تجارية تقارب قيمتها الإجمالية ملياري يورو مع عدة شركات فرنسية، بينها تاليس وتوتال واكسا، وذلك بمناسبة زيارة وفد من المملكة لفرنسا.

وضمن هذا المبلغ 1,5 مليار يورو هي عبارة عن تجديد عقود تجارية، والباقي عبارة عن صفقات جديدة.

وأبرمت مجموعة ”تاليس“ للتكنولوجيا العالية والدفاع الفرنسية، وعملاق إطارات الآليات ”ميشلان“ عقودًا بقيمة 73 مليون يورو لتجهيز شركة ”طيران الخليج“، بحسب بيان لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني.

ووقعت توتال مذكرة تفاهم مع مجموعة ”تطوير بتروليوم“ تتعلق بالتعاون بين الطرفين، بشأن استغلال النفط والغاز في حوض تم اكتشافه عام 2018 قبالة الساحل الغربي لمملكة البحرين.

ووقعت شركة ”اكسا“ للتأمين مذكرة تفاهم لتشييد مقر إقليمي جديد في البحرين، في حين ستدير شركة ”اموند است مانجمنت“ موجودات بقيمة نحو 450 مليون يورو لحساب شركة إدارة أموال ”أصول“.

ويبلغ إجمالي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية الموقعة بين مملكة البحرين وفرنسا حاليًا 4,15 مليار يورو، بحسب مجلس التنمية الاقتصادية البحريني الذي ذكر بأن نحو 70 بالمئة من المياه والكهرباء التي توزع في البحرين تنتجها معامل تحلية ومحطات حرارية بنتها شركة انجي، وأن إيرباص هي أول مزود لشركة ”طيران الخليج“ بالطائرات.

ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة ستتناول ملفي اليمن وسوريا إضافة إلى التعاون الاقتصادي والثقافي.

من جهة أخرى، استقبل ماكرون، الإثنين، الشيخ ناصر الصباح أحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: إن اللقاء شكل مناسبة لبحث ”مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط والأدنى“، وأيضًا ”لاستعراض مشاريع مشتركة للتطوير خصوصًا في المجال الاقتصادي“ والبيئي.