”بروج“ للاستثمارات البترولية تستعد للإدراج في ”ناسداك“

قالت ”بروج“ الإماراتية للاستثمارات البترولية والغاز إنها ستدرج في بورصة ”ناسداك“، بعد اندماجها مع شركة ”تويلف سيز انفستمنت“ التي مقرها الولايات المتحدة.

وأفادت ”بروج“ في بيان، بأن من المتوقع استكمال الصفقة البالغة قيمتها مليار دولار قبل أول يوليو/ تموز.

وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية توسع الشركة المتخصصة في تخزين النفط.

وتأسست الشركة في عام 2013 وهي أحد أكبر مالكي أصول التخزين في الفجيرة.

وكان من المقرر في الأصل طرح 40 % من رأسمال الشركة للتداول الحر في بورصة لندن العام الماضي، وفوضت الشركة ”اتش.اس.بي.سي“ وبنك أبوظبي الأول، كمستشارين للعمل على الطرح العام للأسهم، لكن تقرر لاحقًا تجميد الخطة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.

واستكملت ”بروج“ للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الأولى البالغة سعتها 400 ألف متر مكعب من طاقة تخزين تشمل 14 صهريجًا لنواتج التقطير الوسيطة وزيت الوقود في أكتوبر/ تشرين الأول، وبدأت العمليات في يناير/ كانون الثاني 2018.

وتعكف الشركة على تنفيذ المرحلة الثانية من مرفأ التخزين، والتي ستضيف 600 ألف متر مكعب من طاقة تخزين النفط الخام في ثمانية صهاريج، حسبما ذكرته الشركة في بيان، أمس الأحد، خلال مناسبة لتدشين توسعة منشآتها التخزينية.