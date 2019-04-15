تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني

تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 12 % في مارس/ آذار، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لكنها تظل الأعلى منذ استئناف شراء الخام من إيران في يناير/ كانون الثاني.

وبحسب الأرقام، استوردت كوريا الجنوبية، وهي من أكبر عملاء إيران في آسيا، 1.2 مليون طن من الخام من إيران في مارس/ آذار، بما يعادل 284 ألفًا و639 برميلًا يوميًا، مقارنة مع 1.37 مليون طن قبل عام.

ينطوي ذلك على زيادة 23% من فبراير/ شباط، ويتجاوز خمسة أمثال مستوى يناير/ كانون الثاني مع تسارع المشتريات.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى، انخفضت الواردات 29.8 % إلى 2.4 مليون طن أو 196 ألفًا و303 براميل يوميًا، مقارنة مع 3.45 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للبيانات.

وكوريا الجنوبية واحدة من ثماني دول حصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني، ويمكنها شراء ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميًا من النفط من إيران، معظمها من المكثفات وهي نوع من الخام الخفيف جدًا.