عمّال شركة ”سد بالاخانلو“ الإيرانية يحتجون على تأخر رواتبهم لـ6 أشهر

نظم عدد من العاملين بشركة سد بالاخانلو بمحافظة قزوين (شمالي إيران)، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة؛ احتجاجًا على تأخر دفع رواتبهم، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وكشف أحد المحتجين في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“، أن العاملين بشركة ”سد بالاخانلو“ لم يتقاضوا رواتبهم، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى اليوم، فضلًا عن عدم صرف المكافآت والحوافز السنوية.

وأضاف: ”أن العاملين قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على رواتبهم وتحقيق مطالبهم، في حين أن مدير المشروع زعم أنه دفع رواتب العاملين 6 أشهر من جيبه ونفقته الخاصة، بعد عدم حصوله على أية مبالغ من الإدارة“.

وعلق العامل الإيراني على مدى ما يعانيه العاملون من تأخر صرف رواتبهم، قائلًا: ”إننا في حال لم نحصل على رواتبنا في نهاية شهر آذار/مارس الجاري، فسوف نعجز عن شراء مستلزمات العيد (عيد رأس السنة الفارسية) والإنفاق على أسرنا“.

من جهته، أكد مشرف التخطيط بمشروع سد بالاخانلو، أن ”130 شخصًا من العاملين بالشركة، لم يحصلوا على ريال إيراني واحد“، لافتًا إلى ”إبلاغ المسؤولين بأزمة رواتب العاملين“. بحسب ما ذكر تقرير إيلنا.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، عن إنشاء سد بالاخانلو؛ بهدف تأمين مياه الشرب والزراعة لـ 5 مدن و36 قرية بالمدن الشمالية.

وتشهد إيران وقفات احتجاجية للعمال والموظفين بشكل شبه يومي؛ احتجاجًا على تأخر صرف السلطات لرواتبهم، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.