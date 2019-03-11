الخطوط الإثيوبية توقف استخدام أسطولها من طائرات ”بوينغ 737-8“

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية على حسابها في“تويتر“ الاثنين، وقف استخدام أسطولها من طائرات بوينغ ”737 ماكس 8“ حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من تحطم إحدى طائراتها من الطراز نفسه، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصًا.

وقالت الشركة إنه ”على الرغم من أننا لا نعرف بعد سبب تحطم الطائرة، فقد قررنا عدم طيران هذا الأسطول بالذات كإجراء وقائي إضافي من أجل السلامة“.

وأمرت الصين الاثنين، كل شركاتها للطيران، تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز ”بوينغ 737 ماكس 8″، بحلول الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) بعد حادث الطائرة الإثيوبية.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز ”737 ماكس“، الذي دخل الخدمة في 2017.

ففي أكتوبر/تشرين الأول، تحطمت طائرة من طراز ”737 ماكس“ لشركة ”ليون أير“ الإندونيسية، أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من جاكرتا، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصًا.