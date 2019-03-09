تسريب صورة للموديل الجديد من ”تيسلا S“ قبل موعده

كشف أحد كبار مساهمي شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ”تيسلا“ عن صورة الموديل الجديد لطراز Tesla S، الذي يراهنون على أنه سيوقف هبوط أسعار أسهم الشركة.

وكان من المفترض أن يتم الكشف عن صورة الموديل الجديد لتيسلا في 14 مارس الحالي، كما وعد مديرها العام ايلون ماسك، لكن أحد كبار المستثمرين في الشركة نشر تغريدة، قال فيها: إن ”الموديل الجديد سيعيد تصحيح أسعار الأسهم إلى مستواها السابق“، وهو ما أيده فيه اندرو لفت، مدير مركز سيترون للأبحاث.

وقالت وكالة بلومبيرغ: إن شركة تيسلا لم تعلق على الصورة، مشيرة إلى أن موديل S لم يتغير شكله الخارجي منذ 2012.