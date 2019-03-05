”تيسلا“ تستعد لتقديم سيارتها الجديدة ”مودل واي“

المصدر: أ ف ب

تعتزم شركة ”تيسلا“ للمركبات الكهربائية الكشف عن سيارتها الجديدة الرباعية الدفع في منتصف آذار/مارس، بحسب ما أعلن مديرها التنفيذي إلون ماسك، بعد أيام قليلة من طرح نموذج أرخص كلفة من سيارة ”مودل 3“.

وكانت هذه السيارة الجديدة التي تحمل اسم ”مودل واي“ محط تكهنات كثيرة منذ أشهر، وهي ستقدم في 14 آذار/مارس في لوس أنجليس، بحسب ما أفاد ماسك عبر ”تويتر“.

وغرد: ”بما أن مودل واي سيارة رباعية الدفع، فهي ستكون أكبر بنسبة 10 % من مودل 3 وأغلى منها بـ 10 % أيضًا“، مشيرًا إلى أن تفاصيل جديدة عن الخصائص التقنية للمركبة وسعرها ستكشف عما قريب.

وأتى هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من تسويق المجموعة نسخة أرخص كلفة من سيارتها ”مودل 3“ بسعر 35 ألف دولار من شأنها أن تسمح لمصنّع المركبات الكهربائية بخوض غمار الإنتاج الصناعي.

وكانت المجموعة قد أعلنت أيضًا في أواخر الأسبوع الماضي عن تغيير نموذجها للتوزيع. وستباع السيارات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، على أن تغلق متاجر ”تيسلا“ حول العالم ليبقى عدد قليل منها يحوّل إلى ”صالات عرض“ أو نقاط استفسار عن تقنيات السيارات الكهربائية والمستقلة.