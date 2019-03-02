مصر.. اتحاد جديد يضم دولًا أفريقية وعربية للنهوض بالتجارة والنقل

أعلن رئيس اتحادات الغرف التجارية الأفريقية، والبحر متوسطية، والمصرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، أحمد الوكيل، اليوم السبت، البدء في إنشاء اتحاد غرف البحر الأحمر على غرار اتحاد غرف البحر المتوسط، والاستفادة من خبراته في هذا المجال.

ويضم الاتحاد الجديد، اتحادات الغرف العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، بهدف النهوض بالنقل واللوجيستيات، والتجارة، والاستثمار.

واقترح الوكيل، في بيان صادر عنه، أن تقوم مصر باستضافته في مقر اتحاد الغرف الأفريقية الجديد ليقوم بدوره في التنمية، وتليه اتحادات إقليمية شرقًا، وغربًا، وجنوبًا.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوكيل في ملتقى مصر للاستثمار الرابع، المُقام خلال الفترة من 2 إلى 3 آذار/مارس، الحالي تحت شعار ”معًا إلى أفريقيا“، والذي يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية، والعربية، والإسلامية، والمتوسطية، وغرفهم المشتركة في أكثر من 30 دولة، بحضور أكثر من 1000 من قيادات الغرف، والمال، والأعمال، وكبار الشخصيات الأفريقية، والعربية، والأجنبية.