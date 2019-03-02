تسلا تخفض أسعار سياراتها وتعلن البيع أون لاين فقط (صور)

أعلنت شركة تسلا عن تخفيضات كبيرة على اثنتين من سياراتها، حيث عرضت سيارتها من طراز S سيدان مقابل 83 ألف دولار، في حين كان سعرها الأصلي قبل الخصم هو 96 ألف دولار.

كما خفضت سعر طراز X الذي يعمل بنظام مساعد الأداء ليصل إلى 104 آلاف دولار مقابل السعر الأصلي 117 ألف دولار.

بينما عرضت السيارات ذات خاصية Ludicrous Mode في الطرازين S و X بسعر 114 ألف دولار و119 ألف دولار على التوالي.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت تسلا، يوم الخميس الماضي، السيارة طراز 3 ، الذي طال انتظاره، بسعر يبدأ من 35 ألف دولار.

ويعتقد كثيرون أن تسلا عملت على تخفيض أسعارها؛ نتيجة لقرارها وقف متاجرها وإنهاء تعاقداتها مع وكلائها في جميع أنحاء البلاد، والانتقال إلى البيع عبر الإنترنت فقط.

وصرحت الشركة، في منشور لها على الإنترنت، أن تحويل جميع مبيعاتها عبر الإنترنت إلى جانب باقي التكاليف المستمرة الأخرى، سيمكنها من خفض أسعار جميع سياراتها بمعدل 6 %، وهو ما سمح لها بإطلاق طراز 3 بسعر 35 ألف دولار، في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

كما أضاف المنشور، بأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم تصفية المتاجر مع إبقاء بعض المحال للعمل كمعارض فقط، ومراكز معلومات خاصة بالشركة.

ويعتبر طراز 3 هو المنتظر منذ خمس سنوات، حيث أعلنت تسلا للمرة الأولى أنها ستقدم سيارات سيدان فاخرة بأسعار معقولة.

وتأتي سيارتها طراز 3 مع تصميم داخلي قياسي موفرًا ما قدره 24 ألف دولار عن سيارات تسلا جميعًا، محققًا سرعة 210 كيلومترات في الساعة، والتي يمكنها أن تصل من الصفر إلى المائة كيلو في 5.6 ثانية.

كما يوجد طراز 3 المعدل بنطاق سرعة يصل إلى 386 كيلو مترًا، وسرعة قصوى 225 كيلو مترًا في الساعة، وبسعر يصل إلى 37 ألف دولار.

وصرحت الشركة، أنه رغم خفضها أسعارها إلا أن سياراتها تعد مثالية ومن فئة الخمس نجوم، كما أنها تعد أكثر السيارات أمانًا مع احتمالية إصابة أقل بكثير، إذ تم اختبارها من قبل الحكومة الأمريكية.