”سواتش“ السويسرية تطالب سامسونغ بغرامة 100 مليون دولار بسبب ساعاتها‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تملك الشركة السويسرية العديد من العلامات التجارية الرائدة في عالم الساعات مثل Rado وأميجا.