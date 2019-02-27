”سواتش“ السويسرية تطالب سامسونغ بغرامة 100 مليون دولار بسبب ساعاتها‎

أقامت الشركة السويسرية Swatch دعوى قضائية ضد سامسونغ، تطالبها بغرامة قدرها 100 مليون دولار بسبب انتهاكها لبراءة اختراع عدد من الوجوه الرقمية الخاص بساعاتها.
وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أن العملاق الكوري اخترق براءات اختراعها الخاصة بتصاميم خاصة بساعاتها عندما قام بتوفيرها لمستخدمي ساعاتها Gear Sport وGear S3 Classicو Frontier عبر متجرها الرسمي الوجوه الرقمية لساعاتهم Watch Faces.
واتهمت ”سواتش“ شركة سامسونغ أيضًا بأنها تقوم بإجراءات وممارسات غير قانونية ومنافسة للمنافسة الشريفة في سوق الساعات الذكية، دون تحديد تلك الممارسات بشكل تفصيلي.
وأشارت الشركة السويسرية إلى أنها أقامت دعوى قضائية ضد ”سامسونغ“ داخل الولايات المتحدة، باعتبار أن الضرر الواقع عليها من انتهاكاتها حدثت في السوق الأمريكية، إلى جانب أن براءات اختراع ها داخل الحدود أمريكا.