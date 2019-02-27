إسدال الستار على نزاع ”سامسونغ“ و“هواوي“

توصلت شركتا هواوي وسامسونغ إلى تسوية النزاعات القضائية المتبادلة بينهما، حيث طالبت كلتاهما بإيقاف النظر في الدعاوى القضائية التي رفعها كل طرف ضد الآخر في ما يخص قيام كل منهما بانتهاك براءات الاختراع المختلفة، وذلك بعد نزاع دام عامين كاملين.

وبدأت القضية عام 2016، عندما تقدمت كل من سامسونغ وهواوي بدعاوى قضائية ضد بعضهما في ما يخص انتهاك اتفاقية FRAND التي تجمعهما، وهي خاصة باستخدام عادل لبراءات الاختراع الخاصة بهما بشكل غير مضر للطرف الآخر، ففي البداية بادرت هواوي بالنزاع القضائي، وقضت حينها محكمة صينية بغرامة مالية 80 مليون يوان صيني ضد سامسونغ، أي حوالي 11.6 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أن شركة هواوي تشهد حاليًا نزاعات مع عدد من حكومات دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا، على خلفية الادعاءات الأمريكية بأن الشركة الصينية تعتبر حليفًا للحكومة الصينية، ما أثار الشكوك حول قيام هواوي بتمرير بيانات المستخدمين وملفات سرية حول الحكومات وأجهزتها الأمنية الحساسة إلى الصين، ما يعتبر تهديدًا صريحًا للأمن القومي لتلك الدول.

وجمعت المنافسة اسمي سامسونغ وهواوي الأسبوع الجاري خلال مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2019، حيث كشف كل منهما عن هاتفه الذكي القابل للطي الأول، فجاء العملاق الكوري بهاتف Galaxy Fold بسعر 1980 دولارًا، وقدم التنين الصيني هاتف Mate X بسعر 2600 دولار، في وقت ما زالت فيه سوق الهواتف الذكية في بداياتها ولم تنضج بعد.