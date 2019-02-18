عمال بميناء الحاويات في بورسودان يضربون احتجاجًا على ”اتفاق امتياز“

قال موظفون بميناء بورسودان في السودان ومسؤول نقابي، إن العمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بالميناء دخلوا في إضراب، اليوم الإثنين، احتجاجًا على اتفاق مع الشركة العالمية لموانئ الحاويات (آي.سي.تي.إس.آي) الفلبينية.

وأكد شهود عيان في بورسودان، أنه جرى تعليق العمل في المرفأ منذ الصباح؛ بسبب الإضراب الذي جاء تزامنًا مع زيارة لرئيس الوزراء السوداني، بهدف إيجاد حل للمعارضة التي يواجهها الاتفاق.

وأوضح عثمان طاهر، رئيس نقابة (معارضة) ”اليوم مع زيارة رئيس الوزراء نفذ كل العاملين في محطة الحاويات في ميناء بورسودان إضرابًا كاملًا عن العمل، وعددهم 1800 عامل وموظف“.

وأضاف ”رسالتنا ومطلبنا للحكومة هو رفض الخصخصة وإلغاء العقد مع الشركة الفلبينية حفاظًا على موارد البلاد“.

وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني، وقعت وحدة تابعة لشركة آي.سي.تي.إس.آي اتفاق امتياز، مدته 20 عامًا مع هيئة الموانئ البحرية السودانية، لتشغيل وإدارة وتطوير ميناء الحاويات الجنوبي في بورسودان، وفقًا لإفصاح من الشركة.

وقالت الشركة، إن ”تسليم المنشآت سيتم في الربع الأول من هذا العام“، مضيفة أن ”المرفأ لديه طاقة استيعابية تتجاوز المليون حاوية نمطية“، وحدة القياس المعيارية للشحن.