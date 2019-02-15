انقطاع شبكة الكهرباء في عموم السودان‎

أعلن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء في السودان اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، في واقعة هي الرابعة من نوعها العام الجاري.

وذكر المركز، في بيان صدر بعد الانقطاع المفاجئ للكهرباء في عموم السودان، أن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة، تدريجيا.

ولم يشر البيان، إلى أسباب انقطاع التيار عن الشبكة القومية للكهرباء، التي تمد جميع ولايات البلاد، أو موعد عودته بشكل كامل.

والانقطاع هو الرابع في العام الجاري، وكان أحدثه في 27 يناير /كانون الثاني الماضي، عندما حدث انقطاع كامل للكهرباء دون أن يعلن عن أسبابه.

كما انقطع التيار في 10 يناير/كانون الثاني أيضا، عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء حينها السبب، إلى ”عطل فني“.

وفي 21 من الشهر ذاته، وقع إطفاء عام للكهرباء، دون أن تقدم الجهات الرسمية أي توضيح لأسبابه.

وتشهد الولايات السودانية طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي استمرت عقدين، قبل رفعها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.