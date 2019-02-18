”سوفت بنك“ تستثمر في صندوق أوروبي جديد لشركة ”مبادلة“ الإماراتية

قدَّمت مجموعة ”سوفت بنك“ اليابانية ما يقرب من نصف السيولة في صندوق جديد حجمه 400 مليون دولار لشركة ”مبادلة للاستثمار“ المملوكة لحكومة أبوظبي يستهدف دعم الشركات الأوروبية الناشئة، حسب صحيفة ”فايننشال تايمز“.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن ”مبادلة“ وهي مستثمر كبير في صندوق رؤية سوفت بنك، ”ستستخدم الصندوق لاستثمار ما بين 5 ملايين و30 مليون دولار في شركات أوروبية ناشئة.

وكان مسؤول تنفيذي بالشركة قال الأسبوع الماضي، إن وحدة مبادلة لاستثمارات الشركات الناشئة تخطط لإطلاق صندوق أوروبي بـ400 مليون دولار هذا العام سيركز على قطاع التكنولوجيا.

وقالت ”فايننشال تايمز“ إن الصندوق الأوروبي، الذي أجرى بالفعل بضعة استثمارات لم يُكشف عنها، سيعمل من مكتب جديد في لندن.