 انطلاق معرضي الدفاع ”آيدكس“ و“نافدكس“ في أبوظبي (فيديو وصور) 

انطلق اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، معرضا الدفاع، ”آيدكس“ و“نافدكس“، 2019 وسط حضور لافت، وآمال كبيرة من قبل المنظمين.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن المعرض هذا العام: ”يحظى بمشاركة 1310 عارضين من داخل البلاد وخارجها، مقارنة بـ 1235 في النسخة السابقة“.

ونقل المصدر قول اللواء ناصر علي محمد رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للصناعات الدفاعية المصرية إن ”ايدكس 2019“ يشكل منصة مثالية لعرض أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار محمد إلى أن المعرض ”فرصة مثالية للشركات العربية والعالمية والإقليمية من أجل تبادل الخبرات والتجارب، وعقد الشراكات التي يكون هدفها -في المقام الأول- ترسيخ دعائم السلم والاستقرار الدوليين“.

من جانبه قال فلاديمير يوشيف مدير شركة انورد ديتكشن المتخصصة في الصناعات العسكرية، إن هذا المعرض ”يشكل منصة مثالية من أجل تلاقي أكبر شركات الصناعات الدفاعية في العالم، لعقد الشراكات وتبادل الخبرات، والتعرف على أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع بالعالم“.

وأكد أن الصناعات الدفاعية ”هدفها تعزيز السلم والأمن الدوليين، وصون استقرار الشعوب“ مشيرًا إلى أن دولة الإمارات الحاضنة لهذا الحدث العالمي ”لا تدَّخر جهدًا في تحقيق هذا الهدف“.

وقال جي يان زاهو مدير التسويق في شركة نورنكو الصينية، إن دولة الإمارات ”تؤدي دورًا إستراتيجيًّا لتعزيز السلم والأمن العالميين“ مشيرًا إلى أن ”موقعها الإستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، يعزّز من هذا الدور، وأهمية هذا الحدث، الذي تشارك فيه مختلف دول العالم، وتبحث خلاله مستجدات هذه الصناعة الهامة“.

وتستمر فعاليات معرضي الدفاع الدولي آيدكس والدفاع البحري نافدكس حتى الـ 21 من الشهر الجاري، إذ سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وكذلك عقد شراكات بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.